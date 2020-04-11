YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan Belediyesinden siperlik maske üretimi

Tatvan Belediyesinden siperlik maske üretimi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü ile Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle siperlik maske üretimine başlandı.Daha öncesinde normal maske üretimini başlatıp ücretsiz olarak dağıtan Tatvan Belediyesi, şimdi ise siperlik maske üretimi için kolları sıvadı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü ile Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle siperlik maske üretimine başlandı.
Daha öncesinde normal maske üretimini başlatıp ücretsiz olarak dağıtan Tatvan Belediyesi, şimdi ise siperlik maske üretimi için kolları sıvadı. Belediye çalışanları, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları için üretilecek olan siperlik maske için Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde çalışmaların startını veren Tatvan Belediyesi, ilk etapta 5 bin adet üretmeyi planlıyor.
Çalışmaların startını veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, burada üretilecek olan maskelerin tamamının ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. İlk etapta 5 bin adet üretilmesi planlanan maskelere, ihtiyaç olması durumunda malzeme tedariki yapılarak devamının sağlanacağını dile getiren Başkan Geylani, “Korona virüsle mücadele kapsamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda daha öncesinde gönüllü hocalarımızla belediye ek binamızda normal maske üretimi gerçekleştirmiştik. Burada üretilen tüm maskeleri kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, belediyemiz personellerine ve esnafımıza ücretsiz olarak dağıtmıştık. Bugün de burada yüzü komple koruyan özelliğe sahip siperlik maske üretimine başladık. İlk etapta 5 bin adet üretmeyi planlıyoruz. Burada üretilecek maskeler de yine aynı şekilde kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, belediyemiz personellerine ve esnafımıza ücretsiz olarak dağıtılacak. Devamında ihtiyaç olması durumunda ise yine malzeme tedariki yapılarak üretime devam edilecek. Ben bu vesile ile bu anlamlı organizasyonda gönüllü olarak yer alan kulüp üyelerimize, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğündeki hocalarımıza ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra maske üretimi yapan gönüllüleri tek tek dolaşarak kolaylıklar dileyen Başkan Geylani, onlarla bir süre maske üretimi yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti

Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu

Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İBB’de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Bitlis Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:34
Öğle
12:18
İkindi
15:57
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

Bitlis Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Düğün Konvoyunda Kaza: 1 Ölü, 21 Yaralı

Düğün Konvoyunda Kaza: 1 Ölü, 21 Yaralı

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.