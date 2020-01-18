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  4. Tatvan Devlet Hastanesine 2 yeni bölüm açıldı

Tatvan Devlet Hastanesine 2 yeni bölüm açıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 18.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde romatoloji ve gastroentoroloji bölümleri açıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, ’’Hastanemiz bünyesinde romatoloji ve gastroentoroloji bölümlerini hastalarımızın hizmetine açtık.

Tatvan Devlet Hastanesine 2 yeni bölüm açıldı

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde romatoloji ve gastroentoroloji bölümleri açıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, ’’Hastanemiz bünyesinde romatoloji ve gastroentoroloji bölümlerini hastalarımızın hizmetine açtık. Yeni açılan romatoloji kliniğimizde halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen hastalık gruplarının tetkik, teşhis ve tedavisi sağlanmaktadır. Gastroenteroloji polikliniğinde ise; yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi, dalak ve pankreas organlarının, mide ülseri, gastrit, sarılık, siroz, spastik kolon, safra kesesi taşları ve iltihabi mide-bağırsak kanserleri, hemoroid gibi sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaya başlandı. Bununla birlikte bölgenin büyük ihtiyacı olan uyku laboratuvarını da hizmete sunduk. Toplamda 450 yataklı hastanemizde her gün 3 ile 3 bin 500 hastaya hizmet veriyoruz. Açılan bölümlerle birlikte bölgede büyük bir ihtiyacı da karşılamış olacağız’’ dedi.

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