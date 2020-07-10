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Tatvan’da 178 kişiye korona virüs cezası

BİTLİS HABERLERİ  | 10.07.2020 19:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 178 kişiye toplamda 171 bin 450 TL idari yaptırım cezası uygulandı.Tatvan İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Tatvan’da 178 kişiye korona virüs cezası

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 178 kişiye toplamda 171 bin 450 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Tatvan İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, güvenlik güçlerince Tatvan genelinde yürütülen çalışmalarda son bir hafta içerisinde 178 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden toplamda 171 bin 450 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Ayrıca 3 berber salonuna Tatvan Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırılıktan, 2 şehir içi minibüs şoförüne de maskesiz yolcu taşımaktan ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen denetimler devam ediyor.

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