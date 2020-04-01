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Tatvan’da aşılama çalışması

BİTLİS HABERLERİ  | 01.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şap ve çiçek hastalıklarına karşı büyükbaş hayvanlarda aşılama çalışması yapılıyor.Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı köylerde büyükbaş hayvanlar tek tek aşılanıyor.

Bitlis’in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şap ve çiçek hastalıklarına karşı büyükbaş hayvanlarda aşılama çalışması yapılıyor.
Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı köylerde büyükbaş hayvanlar tek tek aşılanıyor. İlçedeki büyükbaş hayvanların tamamının aşılanmasının hedeflendiği çalışma ile ilgili bilgi veren Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, “Şap ve LSD (çiçek) aşılama çalışması için tempomuzu artırdık. Bizler şartlar her ne olursa olsun biyogüvenlik tedbirimizi alarak mesai mefhumu gözetmeksizin sahalarda olmaya devam edeceğiz. Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. ‘Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan’ yaklaşımında, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında üstümüze düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle de 2019 yılındaki aşılama çalışmasında üstün gayretler sarf ederek yüzde 100 aşılama işlemi gerçekleştirmiştik. İnşallah bu yıl da aynı performansla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ben bu vesile ile çalışmalarda görev alan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise ilçede bir yandan korona virüs salgını ile mücadele edilirken, diğer yandan ise hayvansal hastalıklarla mücadele edildiğine dikkat çekerek, gayretli çalışmalarından ötürü Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekküllerini iletti.

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