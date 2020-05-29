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Tatvan’da bir bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 29.05.2020 21:59 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Fuar Mahallesi Akasya Caddesi No:17’de pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu’nun 27.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Fuar Mahallesi Akasya Caddesi No:17’de pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu’nun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantina tedbirinin uygulanmasına ve binaya giriş çıkışların 29.05.2020 tarih ve saat 20:00 itibariyle ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca karara aykırı hareket edenler hakkında adli işlem başlatılarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:12

Bitlis Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Nisan Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
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