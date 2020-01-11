YURTHABER
  4. Tatvan’da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi

Tatvan’da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.01.2020 19:57 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kaymakamlığın, "Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi.Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 11.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kaymakamlığın, "Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi.
Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim sonunda öğrencilere belgeleri takdim edildi.
Eğitim kapsamında düzenlenen belge törenine katılarak öğrencilere belgelerini takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, "Tatvan Kaymakamlığımızın Anadolu’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerine Masal ve Hikaye Anlatıcılığı eğitimi verildi. Bugün bu eğitimin belge törenini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz kursa büyük ilgi gösterdi ve onların performanslarını izlerken onlarla gurur duyduk. Meslek Lisesi öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaparken, milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde yansıtan masal ve hikaye anlatıcılığı geleneğine de sahip çıkmayı, nesilden nesile aktarmayı hedefledik. Başta Tatvan Kaymakamlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
Proje koordinatörü ve Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitmeni Mihraç Kulu ise, "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencilerine Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi vermekten mutluluk duydum. 20 ders saati süren eğitimimizi öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla tamamladık. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde meslek liselerinin cazip hale getirilmesi ve uygulama yapabilecekleri imkanları genişletmeyi hedefledik. Bunu da masal ve hikaye anlatıcılığı ile destekledik. Onlar bu eğitimle drama, geleneksel masal anlatıcılığı, masal ve hikayelerin eğitimsel işlevleri, masal ve hikayelerle ilgili kavramlar, ritim, çocuklara masal anlatma sanatı, yaş gruplarına göre masal ve hikayeler gibi birçok başlıkta eğitim aldı. Bugün de o eğitimler kapsamında öğrendiklerini sergileme imkanı buldular. Güzel ve verimli bir süreç geçirdik" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdilerBitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler
Tatvan’da denetimler devam ediyorTatvan’da denetimler devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Bedelli askerler yemin etti

Bedelli askerler yemin etti

Askerler kitap okuma kampanyasına destek verdi

Askerler kitap okuma kampanyasına destek verdi

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Bitlis Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:24
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:38

Bitlis Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Eren Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ihlamur Ecz.Eczanesi
Tatvan
Altındal Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

BEÜ’de ‘Rektör Amca’ kitap kampanyası

BEÜ’de ‘Rektör Amca’ kitap kampanyası

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.