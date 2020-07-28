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Tatvan’da trafik kazası: 1 ölü

BİTLİS HABERLERİ  | 28.07.2020 23:55 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Ahlat karayolunun Tatvan Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Ahlat karayolunun Tatvan Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ana yoldan karşıya geçmeye çalışan A.C.’ye sürücüsü öğrenilemeyen 13 AC 030 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.C. kazada ağır şekilde yaralandı. İlk olarak çevredeki vatandaşların müdahale ettiği A.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücüsü ise gözaltına alındı.

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