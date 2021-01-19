TAV, 2030'da karbon salımlarını "nötralize" edecek

"Yerel topluluklar ve paydaşlarla gelişmek" başlığı altında da 4 hedef yer alıyor. Bu kapsamda imzacılar; yerel toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunmayı, paydaşlarla uzun dönemli güvene dayalı ilişkiler kurmayı, havalimanı operasyonlarından yaratılan faydayı yerel topluluklarla paylaşmayı ve havacılık topluluğunu iş birliği içinde en yüksek faydayı oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çevrenin korunması için diğer hedefler; sektörün dönüşüm çabalarına destek vermek ve yenilenebilir yakıtların kullanımı için çözümler üretmek, havalimanının yerel ekonomiye entegrasyonu ve havalimanı geliştirme projelerinin çevresel ayak izini küçültmekten oluşuyor.

Bildirgede, çevrenin korunması başlığı altında 4 hedef bulunuyor. Birincisi, imzacılar 2030'a kadar karbon salımlarını "nötralize" etmeyi amaçlıyor. TAV'ın portföyünde yer alan İzmir, Ankara ve Antalya Havalimanları, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında bu hedefe ulaşmış durumda bulunuyor.

- "Çevrenin korunması konusundaki hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde yeniliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, küreselleşme ve hızlı bir değişim döneminde yaşandığını belirterek, gezegeni ve yaşamı tehdit eden sorunların, bugüne kadar görülmemiş ölçekte iş birliği gerektirdiğini kaydetti.

Doğru çözümleri bulabilmek için kamunun, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve her düzeydeki paydaşların birlikte çalışmasına ihtiyaç olduğunu aktaran Şener, "İş birliğinin temelindeyse güven yatıyor. Dünyanın en büyük havalimanı işletmeciliği platformu Groupe ADP'nin bir parçası olarak, tüm paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak üzere çalışıyoruz. Bu bildirgeyle çevrenin korunması ve yerel kalkınmaya destek konusundaki hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Groupe ADP Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Augustin de Romanet de bu bildirgenin havalimanı endüstrisinin geleceği için ortak bir vizyonu yansıttığını vurgulayarak, şunları kaydetti: