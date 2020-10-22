TAV, 9 ayda 21 milyon yolcuya hizmet verdi

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, bu yılın 9 ayında dış hatlarda 10 milyon, iç hatlarda 11 milyon yolcu olmak üzere toplam 21 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV Havalimanları, üçüncü çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TAV Havalimanları, bu yılın 9 ayında dış hatlarda 10 milyon, iç hatlarda 11 milyon yolcuya hizmet sağladı. - "Havacılık, Kovid-19'dan en çok etkilenen sektör oldu" Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havacılığın, Kovid-19'dan en çok etkilenen sektör olduğunu belirterek, "Nisan ve mayıs aylarındaki karantinalar sırasında ülkeler arası sınırların kapanması nedeniyle yolcu sayımızın neredeyse sıfıra düştüğünü gördük. Bu nedenle mart ayından bu yana gerekli maliyet düşürücü aksiyonları paydaşlar, hissedarlar, yatırımcılar ve çalışanlarımız arasında adil bir şekilde paylaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu denge konusunda ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşündüğünü aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Pandemiye oldukça süratli bir şekilde tepki verip nakit faaliyet giderlerimizi ikinci çeyrekte yüzde 55, üçüncü çeyrekte de yüzde 53 oranında düşürmeyi başardık. Bu başarıda en büyük pay çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize aittir, kendilerine özellikle teşekkür etmek isterim. Pandemi, sözleşmelerimizde bir 'mücbir sebep' olarak açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bu nedenle sözleşmelerimizdeki 'mücbir sebep' maddelerine istinaden kaybedilen gelirimizin tazmini için ortaklık yaptığımız havacılık otoritelerine gerekli başvuruları yaptık. Sözleşmeden sözleşmeye farklılık gösterebilecek tazminat yöntemleri, zaman uzatma, kira erteleme veya zararlarımızı telafi etmek için başka yöntemler olabilir." - "Güvenli ülkeler listesi en önemli etken" Sani Şener, Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye, Tunus ve Makedonya'daki havalimanlarının dış hat uçuşlarına yeniden açıldığını belirterek, "Çok sınırlı bir şekilde açılan Gürcistan'ın kasım ayında tam açılışını bekliyoruz. Yine eylül ayında sınırlı bir şekilde açılan Medine'de de açılma kapsamının kasım ayında genişlemesini bekliyoruz. Zagreb Havalimanı ise salgın sırasında açık kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sınırların yeniden açılmasından sonra ülkeler arasındaki trafiği belirleyen en önemli etkenin, ülkelerin birbirlerini karşılıklı "güvenli ülkeler" listelerine alması olduğunu aktaran Şener, şu değerlendirmelerde bulundu: "Her ülke, kendi belirlediği ‘güvenli ülkeler’ listesine giren ülkelerden karantina gereksinimi olmadan yolcu kabul ediyor. İki ülkenin birbirini karşılıklı 'güvenli ülke' listesine almasıyla birlikte iki ülke arasında ticari seyahat trafiğinde anlamlı bir artış başlıyor. Türkiye ile birbirlerini karşılıklı olarak güvenli ülke ilan eden ülkelerin sayısı çoğaldıkça Ağustos 2020'den itibaren Türkiye'deki havalimanlarımızda anlamlı bir toparlanma başladı. Türkiye ile karşılıklı güvenli ülke listesinde bulunan bu ülkelerin sayısının sınırlı olmasına rağmen özellikle Antalya ve Bodrum'da oldukça hızlı bir toparlanma yaşandı. Eylül ayında Antalya dış hat yolcusu aylık bazda 2019 yolcusunun yüzde 45'i seviyesine kadar çıktı. Bodrum'da da eylül ayında, gene aylık bazda, 2019 dış hat yolcusu seviyesinin yüzde 59'una kadar ulaştık. 8 hafta gibi kısa bir süre içinde ve pandemi koşulları hala devam ederken gerçekleşen bu hızlı toparlanma, kısa mesafeli ekonomik tatil destinasyonlarına yönelik birikmiş seyahat talebinin varlığını gösteriyor. Bu da bize, normalleşme başladığında havalimanlarımızdaki toparlanmanın çok hızlı olabileceğine dair kanıt sağlıyor."