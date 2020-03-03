TAV, ABD'de 5'inci yolcu salonunu açacak

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri, Washington Dulles Havalimanı'nda ikinci yolcu salonunu açacak.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri, Capital One iş birliği ile Washington Havalimanı'nda bir yolcu salonu açmak ve 10 yıl boyunca işletmek üzere havalimanı yönetimiyle anlaşmaya vardı.

Söz konusu anlaşma ile TAV'ın ABD'de 3 havalimanında işlettiği yolcu salonu sayısı 5'e yükseldi. Şirket, New York JFK ve Florida Palm Beach Havalimanı'nda da hizmet veriyor.

Washington'da yeni açılacak 850 metrekarelik yolcu salonu yeşil bina prensiplerine uygun şekilde inşa edilecek. Güvenlik kontrolünün çıkışında bulunan alanda zengin bir yiyecek-içecek menüsü, SPA hizmetleri, duş ve çocuk oyun alanı yer alacak.

Washington Dulles Havalimanı 2019'da önceki yıla göre yüzde 3,1 artışla 25 milyon yolcuya hizmet verdi. THY, İstanbul'dan Washington'a haftanın 7 günü direkt uçuş düzenliyor.

- "ABD'de bu alanda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, şu an 28 ülkedeki 41 havalimanında 80'den fazla özel özel yolcu salonu işlettiklerini belirterek, şunları kaydetti: