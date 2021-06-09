TAV İşletme Hizmetleri "HelloSky" yolcu salonuyla Milano Bergamo Havalimanı'nda

İSTANBUL (AA) - Uluslararası yatırımlarına devam eden TAV İşletme Hizmetleri, İtalya’nın en yoğun üçüncü uluslararası havalimanı Bergamo Milano'da "HelloSky" yolcu salonu markası ile hizmet vermeye başlıyor.

TAV İşletme Hizmetleri açıklamasına göre, şirketin iştiraki, Barselona merkezli havalimanı ağırlama hizmetleri şirketi GIS, İtalya’daki Milano Bergamo Havalimanı için "HelloSky" markası altında haziran itibarıyla faaliyete geçecek yeni yolcu salonunu tanıttı.

2019 yılında 13,8 milyonu aşkın yolcu trafiği ile İtalya'nın üçüncü büyük havalimanı olan Milano Bergamo’nun yönetim şirketi SACBO, havalimanı servis yelpazesine prestijli bir proje daha ekleyerek, ulusal ve uluslararası arenada daha şık, zengin ve donanımlı bir hizmet sunmak için TAV İşletme Hizmetleri ile iş birliğine gitti.

- "Dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Güçlü Batkın, "İtalya'da devam eden genişleme stratejimiz kapsamında, şimdi de Milano Bergamo Havalimanı’nda faaliyetlerimizi başlattık. Bu iş birliğimizi havalimanı ağırlama hizmetlerinde dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolunda bizim için bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Buradaki amacımız, 'HelloSky Lounge'larımız aracılığıyla benzersiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak. Dijital dönüşüm yatırımımızla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaya ve havalimanlarında iş ortaklarımızın güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.