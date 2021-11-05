TAV İşletme Hizmetleri yurt dışı yatırımlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri, Bermuda’da açtığı Primeclass özel yolcu salonlarıyla dünyada işlettiği lounge sayısını 65’e yükseltti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri, Karayipler’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Bermuda’da 2 yeni özel yolcu salonu açtı.

Bermuda L.F. Wade Uluslararası Havalimanı dış hatlar gidiş ile ABD gidiş terminallerinde açılan Primeclass lounge hizmet noktaları, markanın dünyada açtığı 65. özel yolcu salonu oldu.

Açıklamada Primeclass Bermuda’nın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Güçlü Batkın, "TAV İşletme Hizmetleri olarak Primeclass özel yolcu salonlarımız ile Bermuda’da hizmet vermeye başlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kuzey Amerika, hava yolu trafiğinin en hızlı arttığı bölgeler arasında yer alıyor ve Bermuda bölgenin seçkin tatil rotaları arasında öne çıkan, aldığı yolcu trafiği itibariyle de önemli bir potansiyele sahip olan bir destinasyon.

Bu yatırımımız ile birlikte global pazarda hali hazırda 20 ülkede faaliyet gösterdiğimiz yapımızla, işlettiğimiz özel yolcu salonu sayısını 65’e çıkarmış durumdayız. Bu açılış sürecinde işbirliği yaptığımız Skyport ve yerel iş ortağımız Graycliff Divans Bermuda Ltd’ye, özel olarak teşekkür etmek isterim. Bu kuvvetli iş birliği sonucunda Primeclass özel yolcu salonlarımız eşsiz bir Bermuda deneyiminin vazgeçilmez birer parçası haline gelecekler." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgilere göre, Bermuda L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndaki yeni Primeclass özel yolcu salonları, giden yolcu katının iki farklı bölümünde yer alıyor. 66 kişilik oturma kapasitesi olan ABD dış hatlar salonu 2.605 metrekare alanda, 89 kişilik kapasitesi olan dış hatlar salonu ise 3.864 metrekare bir alanda faaliyet gösteriyor.

Her iki salon da konuklarını resepsiyon ve açık lobi alanıyla karşılıyor. Bermuda’nın çarpıcı manzaralarından yararlanacak şekilde düzenlenen salonlar, aldığı doğal ışıkla gelen gün ışığı enerjisi ile temiz havayı buluşturuyor.

Primeclass’ın iki salonu da Bermuda'nın klasik ada mimarisini yansıtıyor ancak geleneksel form ve malzemelerin çağdaş yorumlarıyla tasarlanmış dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Bermuda Primeclass Lounge’lardaki ikram seçenekleri konuklarına Bermuda’ya veda ederken gastronomik bir ada deneyiminin keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Primeclass dinlenme salonları, yolculara uçuşlarından önce en üst düzeyde konfor sağlamak için toplantı alanları ve duşlar gibi olanaklar da içeriyor.

