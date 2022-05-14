YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TAV İşletme Hizmetleri’nin küresel liderleri İstanbul’da bir araya geldi

TAV İşletme Hizmetleri’nin küresel liderleri İstanbul’da bir araya geldi

14.05.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın: -"Etkinliğimizde yeni dönem stratejilerimizi konuştuk, farklı ülkelerimizdeki sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik örneklerini paylaştık"

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri, faaliyette bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerini kurumun gelecek dönem büyüme stratejilerini paylaşmak üzere İstanbul’da bir araya getirdi.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, “Global Operations & Leadership Summit ‘22”etkinliğine, markanın Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya, Afrika, Latin, Orta ve Kuzey Amerika bölgelerinde görev yapan 70’e yakın yöneticisi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın salgın sonrasında ilki düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, “Pandemiden çıkış işaretlerinin artık bütün dünyada çok belirginleştiği günleri yaşıyoruz.

Geride bıraktığımız dönemi online toplantılarla gayet başarılı geçirdik ama bizim gibi farklı kıtalarda değişken yolcu dinamiklerine hizmet veren küresel yapılarda, liderlik ekibinin yüz yüze biraya gelebilmesi çok değerli. Birlikte olmanın sinerjisine çok değer veriyoruz.

Etkinliğimizde yeni dönem stratejilerimizi konuştuk, farklı ülkelerimizdeki sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik örneklerini paylaştık.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:20
Yatsı
21:59
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.