TAV İşletme Hizmetleri’nin küresel liderleri İstanbul’da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri, faaliyette bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerini kurumun gelecek dönem büyüme stratejilerini paylaşmak üzere İstanbul’da bir araya getirdi.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, “Global Operations & Leadership Summit ‘22”etkinliğine, markanın Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya, Afrika, Latin, Orta ve Kuzey Amerika bölgelerinde görev yapan 70’e yakın yöneticisi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın salgın sonrasında ilki düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, “Pandemiden çıkış işaretlerinin artık bütün dünyada çok belirginleştiği günleri yaşıyoruz.

Geride bıraktığımız dönemi online toplantılarla gayet başarılı geçirdik ama bizim gibi farklı kıtalarda değişken yolcu dinamiklerine hizmet veren küresel yapılarda, liderlik ekibinin yüz yüze biraya gelebilmesi çok değerli. Birlikte olmanın sinerjisine çok değer veriyoruz.

Etkinliğimizde yeni dönem stratejilerimizi konuştuk, farklı ülkelerimizdeki sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik örneklerini paylaştık.” ifadelerini kullandı.

