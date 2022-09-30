TAV üç şirketiyle “2022 Türkiye Best Workplaces for Women” listesinde

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları’nın iştirakleri BTA, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Havacılık kadın çalışanların mutluluğuna göre Türkiye’nin en iyi 27 şirketi arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin önde gelen markalarından TAV Havalimanları, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten sektörün önde gelen araştırma kurumu Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda üç iştirakiyle kadın çalışanların mutluluğu açısından Türkiye’nin en iyi 27 şirketi arasına girdi.

Böylelikle TAV Havalimanları, BTA, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Havacılık şirketleriyle “2022 Türkiye Best Workplaces for Women” listesinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İK Grup Başkanı Hakan Öker, TAV’da toplumsal cinsiyet çeşitliliği, kapsayıcılık, hakkaniyet ve çalışan memnuniyetinin iş modelinin odağında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcu memnuniyetinin çalışan mutluluğundan geçtiğini biliyoruz. Bu yıl Great Place to Work sertifikasyonu alarak Türkiye’nin en iyi işverenleri arasına girmiştik. Şimdi, kadın çalışanlarımızın mutluluğuna odaklanan bu sertifikasyonu almaktan, özellikle de doğrudan yolcularımıza dokunan üç şirketimizin bu başarıyı sağlamasından sevinç ve gurur duyuyoruz. TAV’da havacılık sektörü ortalamalarının çok üzerinde bir kadın çalışan oranına sahibiz. Sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının altısının başında kadın yöneticilerimiz bulunuyor. Toplumsal cinsiyet çeşitliliği, kapsayıcılık, hakkaniyet ve çalışan mutluluğunu ilerletmek üzere çalışmaya devam edeceğiz.”

