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Mangal aşıkları buraya! Mangal tadında tavada tavuk kanadına bayılacaksınız!

14.12.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk kanatları en sevilen, en lezzetli yemeklerden biri. Özellikle mangalda pişiyorsa! Ama her zaman mangalda kanat pişirmek mümkün olmuyor, değil mi? Peki, mangalda tavuk tadını elde etmek için illa mangal gerekli mi? Öyle mi sanıyorsunuz? Hiç de öyle değil! Mangalda tavuk kanadı tadını tavada da yakalayabilmek için birkaç basit yöntem var!

Mangal aşıkları buraya! Mangal tadında tavada tavuk kanadına bayılacaksınız!

Yaz mevsimi denince akla piknikler ve tabii ki mangal keyfi geliyor. Mangalda pişen tavuk kanatlarının lezzetine de doyum olmuyor. Ancak bu tat için illa mangal gerekmiyor. Çeşitli baharatlar, yağlar ve marine yöntemleri ile tavada kızartılan tavuk kanatları, istenilen mangal tadını veriyor. İşte evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz birkaç lezzetli tavada tavuk kanat tarifi!

MANGAL TADINDA TAVADA TAVUK KANADI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kimyon

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Yarım bardak su

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 kilo tavuk

HAZIRLANIŞI

  • Rahat soslayabilmek için tavuklarınızı geniş bir kaba alın.

  • Salçayı, suyu ve baharatları ekleyin. Her kanadı iyice sosa bulayın. Ardından 1-2 saat buzdolabında bekletin.

  • Soslu tavuklar hazır olduğunda tavayı iyice ısıtın. Kanatları yavaşça tavaya yerleştirin. Sık sık tersyüz ederek kızartın.

  • Kızartırken tavanın üzerini kapatmayı unutmayın. Böylece mangal tadındaki tavuklarınızın içi sulu kalır. İstediğiniz kızarma seviyesine gelene kadar kızartabilirsiniz.

  • İki aşamada pişirecekseniz ikinci aşamada tavukları pişirmeden önce tavanızı kağıt havlu yardımıyla güzelce temizleyin.

MANGAL TADINDA TAVADA YOĞURT SOSLU TAVUK KANADI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı salça

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 2 diş rendelenmiş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Tavuklarınızı pişirmek istediğiniz tavanın içine tavuk dışındaki malzemeleri teker teker ekleyip iyice karıştırın.

  • Sos homojen hale geldiğinde kanatları ekleyin ve kanatların tamamen sosla kaplanması için iyice karıştırın.

  • Tavanın kapağını kapatıp buzdolabına koyun.

  • İki saat tava içinde dinlenen tavukları ocağa alın ve orta ateşte pişmeye bırakın. Suyu tamamen çekene kadar tavukları pişirin.

  • Suyunu tamamen çeken mangal tadında kanatları servis edebilirsiniz.


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