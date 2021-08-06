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TAV’ın işlettiği Medine Havalimanı’na “Orta Doğu’nun En İyi”si ödülü

06.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAV Havalimanları İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak: - "Kutsal Topraklar’ın giriş kapısı Medine Havalimanı’nın hizmet kalitesiyle bölgenin en iyisi seçilmesinden mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL(AA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı, yolcu değerlendirmelerine göre verilen Skytrax ödüllerinde “Orta Doğu’nun En İyi” en iyi havalimanı seçildi.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, TAV’ın portföyünde yer alan Riga, Zagreb ve Tiflis de Doğu Avrupa’nın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, TAV olarak sekiz ülkede 15 havalimanı işlettiklerini hatırlatarak, "Servis şirketlerimizle birlikte ürün ve hizmetlerimiz 26 ülkede 92 havalimanında yer alıyor. Entegre iş modelimiz sayesinde, seyahat deneyiminin her adımında hizmet veriyoruz. Böylece yolcularımızın ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek, hızlı bir şekilde inovatif çözümler üretiyoruz. Kutsal Topraklar’ın giriş kapısı Medine Havalimanı’nın hizmet kalitesiyle bölgenin en iyisi seçilmesinden mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TAV Havalimanları, 2019’da 8,4 milyon yolcuya hizmet veren Medine Havalimanı’nı 2037’ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor. Ağırlıklı olarak umre ve hac yolcularına hizmet veren havalimanında, TAV’ın yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımla yenilediği yolcu terminali Nisan 2015’te hizmete açıldı. Yeni terminal binası Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası alan ilk bina oldu.

1999’dan bu yana verilen Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri kapsamında tüm dünyada 500’den fazla havalimanı yolcu anketleriyle 30’dan fazla kritere göre değerlendiriliyor. Bu yıl pandemi nedeniyle alınan önlemleri değerlendirmek üzere anket kapsamı genişletildi.

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