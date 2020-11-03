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Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.11.2020 08:46 | Son Güncelleme:
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Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Sürekli denemesine rağmen bir şeyleri unuttuğu için istenilen çayı ortaya çıkaramayanlara tavşan kanı çay demlemenin sırları rahat nefes aldırabilir.

Çay, Türk yeme-içme kültüründe çok önemli bir yere sahip. Bu topraklarda ortalama olarak günde kişi başı 4 bardak çay tüketiliyor. Kahvaltı veya akşam yemeği fark etmeksizin içilen çayı; simit, poğaça gibi hamur işleri ile birlikte tüketmenin tadı da bir başka oluyor. Çayın lezzetli olduğunu belirten "tavşan kanı çay" sözünü söylettirecek demleme sırları karşınızda...

TAVŞAN KANI ÇAY DEMLEMENİN SIRLARI

Çay demlemenin sadece bir tane doğru yöntemi yoktur. Dünya üzerinde bulunan birçok toplumun kendine has çay kültürü bulunur. Bu kültürler; çayın yaprağı, demleme şekli, sunumu gibi birçok farklılığa sahiptir. Böyle olunca tek bir demleme yolundan bahsetmek doğru olmaz. Yaygın olarak ülkemizde tercih edilen doğru yöntemler tavşan kanı çay yapmanız için size yardımcı olabilir.

ÇAY SEÇİMİ ÖNEMLİ

Yapmanız gereken ilk adım, damak tadınıza uygun çayı seçmek olmalı. Marketlerde satılan çayların kendilerine has birçok özelliği vardır.

Siyah çayı demliğe almadan önce dikkat edilmesi gereken çayın temizliğidir. Çayı birkaç kez yıkayarak tozlarından arındırabilirsiniz.

DEMLERKEN DİKKATLİ OLUN

Uygulayabileceğiniz tekniklerden birisi de çayı demlikte kaynatmaktır.

Çayı demlik içerisinde, kaynama noktasına gelmeden, bir süre bekletin.

Daha sonra 1-2 dakika ocak dışında beklettikten sonra demlemek için demliği ocağa koyabilirsiniz.
Çayın tadının yoğunluğu tavşan kanı çay olması için dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir.

Tadının yoğun olması için tüm çay yapraklarının dibe çökmesini sağlayın.

Bunun için çayı karıştırın ve dibine doğru yöneltin.

Su kaynadıktan sonra çayı kısık ateşe alın ve 15 dakika kadar bu şekilde bekletin.

Çayın tadının acı olmaması için fazla kaynatmamaya dikkat edin.

Fazla ısıtıp tadını bozmamak için suyu kaynattıktan sonra demliğe dökebilirsiniz.
ÇAYA AROMA KATABİLİRSİNİZ
Çayınıza aroma vermek istiyorsanız karanfili kullanabilirsiniz. Karanfili çayın demlenme aşamasında atın ve aromasını salmasını bekleyin.

Vanilya ya da tarçını kullanarak da çayınıza lezzetli bir aroma katabilirsiniz.

FARKLI İPUÇLARI

Farklı çay türlerini de deneyerek çeşitlilik sağlayabilirsiniz.

Melisa çayı, ısırgan otu çayı, biberiye çayı gibi bitki çaylarına limon veya portakal kabuğu ekleyerek doyumsuz bir tat sunabilirsiniz.

Farklı teknikler kullanmaktan sakınmayın. Eğer sürekli metal çaydanlık kullanıyorsanız porseleni de tercih edebilirsiniz.

Başka bir teknik olarak french press yöntemi de deneyebilirsiniz. Pratik olmasından dolayı size zaman kazandırabilir.

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