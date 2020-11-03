Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Çay, Türk yeme-içme kültüründe çok önemli bir yere sahip. Bu topraklarda ortalama olarak günde kişi başı 4 bardak çay tüketiliyor. Kahvaltı veya akşam yemeği fark etmeksizin içilen çayı; simit, poğaça gibi hamur işleri ile birlikte tüketmenin tadı da bir başka oluyor. Çayın lezzetli olduğunu belirten "tavşan kanı çay" sözünü söylettirecek demleme sırları karşınızda...

TAVŞAN KANI ÇAY DEMLEMENİN SIRLARI

Çay demlemenin sadece bir tane doğru yöntemi yoktur. Dünya üzerinde bulunan birçok toplumun kendine has çay kültürü bulunur. Bu kültürler; çayın yaprağı, demleme şekli, sunumu gibi birçok farklılığa sahiptir. Böyle olunca tek bir demleme yolundan bahsetmek doğru olmaz. Yaygın olarak ülkemizde tercih edilen doğru yöntemler tavşan kanı çay yapmanız için size yardımcı olabilir.

ÇAY SEÇİMİ ÖNEMLİ

Yapmanız gereken ilk adım, damak tadınıza uygun çayı seçmek olmalı. Marketlerde satılan çayların kendilerine has birçok özelliği vardır.

Siyah çayı demliğe almadan önce dikkat edilmesi gereken çayın temizliğidir. Çayı birkaç kez yıkayarak tozlarından arındırabilirsiniz.