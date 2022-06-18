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"Tavşanlı güveci" coğrafi işaretiyle ülke genelinde tüketiciye ulaşacak

18.06.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak kaptaki etin odun ateşi ile birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünen güvecin pazar payının artırılması hedefleniyor - Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler: - "İnşallah önümüzdeki süreçte Tavşanlı güvecini market raflarında görebileceğiz"

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel yöntemle toprak kaplarda pişirilen güvecin ülke genelinde pazarlanması için çalışma yürütülüyor.

Toprak kaptaki etin odun ateşi ile birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünen "Tavşanlı güveci", Tavşanlı Belediyesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi.

Coğrafi işaret belgesiyle ününün ilçe dışında da tanıtılması hedeflenen yemek, fırında saatlerce pişerek lezzetini buluyor.

Sabah erken saatlerde yakılan odun fırınında oluşan köz ateşinin kenarına yörede yetişen dana, kuzu ve erkeç etlerinden hazırlanan güveçler toprak kap içinde sürülüyor.

Bir süre pişirildikten sonra içine domatesi ve biberi atılıp tekrar fırın kapatılıyor. Fırındaki güveç kaplarının yerleri ateşin durumuna göre sürekli değiştiriliyor.

Güveç 6 saat pişirildikten sonra fırından çıkarılıyor.

- Leblebiden sonra Tavşanlı'nın ikinci coğrafi işareti

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AA muhabirine, ilçede fırın, restoran ve lokantalarda üretilen güvecin bölgenin geleneksel lezzetleri arasında olduğunu söyledi.

Güler, 20 yıl önce tescillenen Tavşanlı leblebisinden sonra ilçenin ikinci coğrafi işaretli ürünü olan güvecin de ilçe halkının ekonomisine büyük katkı sağlayacağını anlattı.

Ülke genelinde de bu yemeğin tüketilebilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Tavşanlı güvecinin imalatı ve pazarlanmasına yönelik projeler hazırladık. Bu projeler kapsamında tahsis ederek düzenlediğimiz binada ürünün malzeme temini, işlenmesi, aynı zamanda fırınlarda son hale gelişini sağlayacağız. Güvecin ülke genelinde tüketicilere ulaşması için zincir marketlerle de çalışma yapmayı planlıyoruz. Pişirilen güvecin dondurularak marketler aracılığıyla satışını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte Tavşanlı güvecini market raflarında görebileceğiz."

Güveç ustası Bedrettin Özbey ise coğrafi işaret verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu geleneksel lezzeti yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılması için üzerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

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