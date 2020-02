Tavşanlı’da asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çıkırcak köyünde, ’Oda kültürü’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Kış aylarında hemen hemen her gün köy odasında toplandıklarını belirten Tavşanlı Ertuğrulgazi Yörük Türkmenler Derneği Başkanı İsmail Durkun, ’’Buradaki toplanma amacımız, eskiden olduğu gibi büyüklerimizin önderliğinde hoş sohbet ve muhabbetle arkadaşlık ve kardeşliğimizi daim kılmak. Oda kültürü kayıp olmaya yüz tutmuş bir gelenek dolayısıyla bizler hala bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik ortamında yardımlaşma, dayanışma içerisinde her hafta toplanıp şiirler, türküler okunur ve muhabbet ederiz. Bu soğuk kış gününde, kar kış demeden çevre köyler de dahil olmak üzere Üyücek, Çakıllı, İkibaşlı köylerinde de her hafta toplanmaktayız. Şu an için bu birlikteliğimiz güzel ancak tek sıkıntımız köyümüzde genelde telefonlarımız çekmiyor ve insanların büyük bölümü bu konuda çok mağdur’’ diye konuştu.

Gecede Ada Mahalle Muhtarı Halil Oral günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okurken, mahalli sanatçılardan Aşık Mustafa Yaman, piyanist Ahmet Cilasun, bağlamada Mehmet Demir birbirinden güzel yöresel eserlerini sundular.