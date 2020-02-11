YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Tavşanlı’da asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çıkırcak köyünde, ’Oda kültürü’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor.Kış aylarında hemen hemen her gün köy odasında toplandıklarını belirten Tavşanlı Ertuğrulgazi Yörük Türkmenler Derneği Başkanı İsmail Durkun, ’’Buradaki toplanma amacımız, eskiden olduğu gibi büyüklerimizin önderliğinde hoş sohbet ve muhabbetle arkadaşlık ve kardeşliğimizi daim kılmak.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çıkırcak köyünde, ’Oda kültürü’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
Kış aylarında hemen hemen her gün köy odasında toplandıklarını belirten Tavşanlı Ertuğrulgazi Yörük Türkmenler Derneği Başkanı İsmail Durkun, ’’Buradaki toplanma amacımız, eskiden olduğu gibi büyüklerimizin önderliğinde hoş sohbet ve muhabbetle arkadaşlık ve kardeşliğimizi daim kılmak. Oda kültürü kayıp olmaya yüz tutmuş bir gelenek dolayısıyla bizler hala bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik ortamında yardımlaşma, dayanışma içerisinde her hafta toplanıp şiirler, türküler okunur ve muhabbet ederiz. Bu soğuk kış gününde, kar kış demeden çevre köyler de dahil olmak üzere Üyücek, Çakıllı, İkibaşlı köylerinde de her hafta toplanmaktayız. Şu an için bu birlikteliğimiz güzel ancak tek sıkıntımız köyümüzde genelde telefonlarımız çekmiyor ve insanların büyük bölümü bu konuda çok mağdur’’ diye konuştu.
Gecede Ada Mahalle Muhtarı Halil Oral günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okurken, mahalli sanatçılardan Aşık Mustafa Yaman, piyanist Ahmet Cilasun, bağlamada Mehmet Demir birbirinden güzel yöresel eserlerini sundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:19
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Meltem Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.