Tavşanlı’da eğitim alanında üretim aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde eğitim alanında üretim devam ediyor.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gerek pandemi döneminde gerekse okulların tatile girdiği süreçte üretime devam ediyor.

Döner sermaye üzerinden yapılan çalışmalarda pandemi sürecinde siperlik, dezenfektan standı, maske tutucu vb. üretimler ile çalışan okul bunun yanı sıra Subaşı Ortaokuluna atölye yapımı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri yapımı birimi ile yapılan sözleşme gereği 2 bin 500 takım orta okul tipi öğrenci sırası üretimine katkıda bulundu.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim alan öğrenciler aynı zamanda bu çalışmalar esnasında ücret de alarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Son zamanların yükselen değeri Meslek liseleri, pandemi döneminde olduğu gibi ülke ekonomisi için normal zamanda da üretim yapmaya devam ediyor.

