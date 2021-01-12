Tavşanlı’da metanfetamin ve bonzai ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunan şahısların üzerinde 1.90 gram metanfetamin ve 4.86 gr bonzai ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bursa’dan Tavşanlı istikametine gelen ve içerisinde Ş.H.K. ve M.N.Y. isimli şahısların bulunduğu aracı Domaniç-Tavşanlı güzergahı üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada 1.21 gram metanfetamin, 4.86 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri yine Bursa’dan Tavşanlı ilçesine gelen içerisinde R.K. ve K.K. isimli şahısların bulunduğu aracı Domaniç-Tavşanlı güzergahı üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Şüpheli R.K.’nın üst aramasında 0.69 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

