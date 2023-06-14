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Tavşanlı’da trafik kazası, 2 yaralı

14.06.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da trafik kazası, 2 yaralı

Kaza Yeni Mahalle Haşim Benli bulvarı Arif Ağa Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haşim Benli Bulvarından Salı pazarı istikametine dönmekte olan Süleyman P. İdaresindeki 61 PF 510 otomobil ile plakası alınamayan İsmail U. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü İsmail U. ve arkasında yolcu konumunda bulunan Şemsettin U. Yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


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