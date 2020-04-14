YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da uyuşturucuya geçit yok

Tavşanlı’da uyuşturucuya geçit yok

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tavşanlı’da uyuşturucuya geçit yok

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı üzerinde durduruldu. Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K.’nın içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 45 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek göz altına alındı.
Ayrıca sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet etmekten dolayı 9 bin 450 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Samsun kayıp hayvanlar bulundu

Samsun kayıp hayvanlar bulundu

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:17
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:43
Yatsı
21:06

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.