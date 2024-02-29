Tavşanlılı öğrenciler, örnek projeleriyle bölge finaline kaldı

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, 55.’ si düzenlenen ’2204-A Lise Öğrencileri Araştırma’ projeleri bölge finallerinde yarışacak.

Proje danışman öğretmeni Meral Çakmak ve Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Remzi Tevfik Yücel rehberliğinde Tavşanlı Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Sevdenur Çakmak, Ayşe Hümeyra Şahin ve Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Kübra meydan ile beraber yürüttükleri "FARK(N)ET" isimli mobil uygulama ile bireylerin akıllı telefonlarını kullanım sürelerine dikkat çekerek bazı alternatif etkinliklere yönelik bildirimler hazırladılar. Projeyi yürüten Öğrenciler, projeleri hakkında şunları söylediler: “Projemiz kapsamında yaptığımız araştırmalar sonucunda, akıllı telefon bağımlılığının yaygın bir sorun olduğunu gördük. ‘FARK(N)ET’ uygulamamız ile bu soruna çözüm olabilecek bir alternatif sunmayı hedefledik. Mobil uygulamamız, kullanıcıların akıllı telefonlarını bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için tasarlandı. Finallere kalmak bizi çok mutlu etti ve projemizin daha geniş kitlelere ulaşmasını umuyoruz.”

