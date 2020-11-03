Tavuk göğsünü lokum gibi yumuşacık yapıyor! Soda, zeytinyağı...

Sert ve kuru bir tavuk göğsü yememek için kesinlikle bu yumoş tarifimizi denemelisiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hayal değil. İşte karşınızda protein deposu tavuk göğsünü enfes bir şekilde yemenize yardımcı olacak tarifimiz...

MALZEMELER

3 adet tavuk göğsü

Bir su bardağı soda

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

Tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünün yumuşacık olması için öncelikle tavuk parçasının her bir yanı aynı kalınlıkta olmalı. Eğer tavuk kısmının bazı kısımları daha kalınsa bunun için yapmanız gereken basit bir yöntem var. Tavuk göğsünü streç filme sarın. Tokmak yardımıyla tavuğun daha kalın olan yerlerini ezin ve tauk göğsünün her bir yerini eşitleyin.

Dövdüğünüz tavuk göğsünü derin bir kapta soda içinde 2 saat bekletin. İki saatin ardından tavuk göğsünü tuz ile ovun.

Teflon tavayı ocağa alın. İçine tereyağı ve zeytinyağını koyup ısıtın. Yağ karışımı tamamen ısındıktan sonra tavuk göğsünü tavaya alın. Yaklaşık 7, 8 dakika boyunca kızartın. İşte lokum kıvamında tadına doyum olmayan tavuk göğsü hazır!



