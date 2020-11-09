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Tavuk yumurtasını tahtından edecek! Küçücük olduğuna bakmayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 09.11.2020 07:30 | Son Güncelleme:
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Tavuk yumurtasını tahtından edecek! Küçücük olduğuna bakmayın

Bıldırcın yumurtası, tavuk yumurtasına küçük ve sevimli bir alternatif olarak yemek pişirmede hızla ilgi kazanıyor. Bu kadar küçük şey ne fayda sağlıyor okuyunca çok şaşıracak, artık kahvaltı sofranızda ona yer ayıracaksınız.

Tadı tavuk yumurtasına benziyor ancak faydalarıyla ondan ayrılıyor. Bıldırcın yumurtasının faydaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık.

Bıldırcın yumurtasının 9 gramında;

Kalori: 14
Protein: 1 gram
Yağ: 1 gram
Karbonhidrat: 0 gram
Elyaf: 0 gram
Kolin: Günlük değerin % 4'ü
Riboflavin: Günlük değerin % 6'sı
Folat: Günlük değerin % 2'si
Pantotenik asit: Günlük değerin % 3'ü
A Vitamini: Günlük değerin % 2'si
B12 Vitamini: Günlük değerin % 6'sı
Demir: Günlü k değerin % 2'si
Fosfor: Günlük değerin % 2'si
Selenyum: Günlük değerin % 5'i bulunuyor.

Tek bir bıldırcın yumurtası, günlük B12 vitamini, selenyum, riboflavin ve kolin ihtiyaçlarınızın önemli bir kısmını demir ile birlikte sağlar.

Selenyum ve riboflavin, vücudunuzun yediğiniz yiyecekleri parçalamasına ve enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan önemli besinlerdir. Selenyum ayrıca sağlıklı tiroid fonksiyonunun sağlanmasına yardımcı olur.

Bu arada, B12 vitamini ve demir, sağlıklı sinir sistemi işlevini destekler ve kırmızı kan hücresi oluşumundaki rolleriyle optimum enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Ek olarak, kolin, vücudunuzun sinir sisteminizden kaslarınıza mesajlar gönderen bir nörotransmiter olan asetilkolin yapmasına yardımcı olmak için hayati önem taşır.

Bıldırcın yumurtası besinler açısından zengindir ve hücresel hasarı tersine çevirmeye ve alerji semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olabilecek sağlığı geliştiren antioksidanlarla doludur.

HAMİLELER DİKKAT!

Çoğu bıldırcın yumurtası pastörize edilmemiştir, yani kabukta bulunabilecek zararlı bakterileri öldürmek için ısıtılmamışlardır.

Bu nedenle, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, yemeden önce bıldırcın yumurtasından kaçınmalı veya tamamen pişmelerini sağlamalıdır.

Ayrıca tavuk yumurtasına alerjiniz varsa bıldırcın yumurtasına da alerjiniz olabilir. Bıldırcın yumurtasına karşı toleransınızı test etmek istiyorsanız bunu yalnızca bir tıp uzmanının gözetiminde yapmalısınız.

Bıldırcın yumurtası, ağırlık olarak daha fazla yağ ve protein içerir, demir ve riboflavini iki katına çıkarır ve tavuk yumurtasına göre yaklaşık üçte bir oranında daha fazla B12 vitamini içerir. Öte yandan, tavuk yumurtası daha fazla kolin içerir.

Bıldırcın yumurtası bulmak daha zor ve daha pahalıdır. Boyutları nedeniyle, onları bir protein kaynağı olarak kullanmak istiyorsanız, tavuk yumurtasından daha fazlasına ihtiyacınız olacak, böylece masrafı artıracaksınız.

Bıldırcın yumurtası sağlıklıdır, ancak beslenme açısından tavuk yumurtasından çok daha üstün değildir. Bunları diyetinize eklemek size kalmıştır.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL HAZIRLANIR?

Tıpkı tavuk yumurtasında yaptığınız gibi ister yağda pişirebilir, isterseniz de haşlayabilirsiniz. Boyutları küçük olduğu için pişme süresini daha kısa tutabilirsiniz.
Atıştırmalık olarak yenebilir, salatalara eklenebilir veya kahvaltıda tüketebilirsiniz.


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