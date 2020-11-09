Tavuk yumurtasını tahtından edecek! Küçücük olduğuna bakmayın

Bu arada, B12 vitamini ve demir, sağlıklı sinir sistemi işlevini destekler ve kırmızı kan hücresi oluşumundaki rolleriyle optimum enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Selenyum ve riboflavin, vücudunuzun yediğiniz yiyecekleri parçalamasına ve enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan önemli besinlerdir. Selenyum ayrıca sağlıklı tiroid fonksiyonunun sağlanmasına yardımcı olur.

Tek bir bıldırcın yumurtası, günlük B12 vitamini, selenyum, riboflavin ve kolin ihtiyaçlarınızın önemli bir kısmını demir ile birlikte sağlar.

Tadı tavuk yumurtasına benziyor ancak faydalarıyla ondan ayrılıyor. Bıldırcın yumurtasının faydaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık.

Bıldırcın yumurtası, ağırlık olarak daha fazla yağ ve protein içerir, demir ve riboflavini iki katına çıkarır ve tavuk yumurtasına göre yaklaşık üçte bir oranında daha fazla B12 vitamini içerir. Öte yandan, tavuk yumurtası daha fazla kolin içerir.

Ayrıca tavuk yumurtasına alerjiniz varsa bıldırcın yumurtasına da alerjiniz olabilir. Bıldırcın yumurtasına karşı toleransınızı test etmek istiyorsanız bunu yalnızca bir tıp uzmanının gözetiminde yapmalısınız.

Bu nedenle, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, yemeden önce bıldırcın yumurtasından kaçınmalı veya tamamen pişmelerini sağlamalıdır.

Çoğu bıldırcın yumurtası pastörize edilmemiştir, yani kabukta bulunabilecek zararlı bakterileri öldürmek için ısıtılmamışlardır.

Bıldırcın yumurtası besinler açısından zengindir ve hücresel hasarı tersine çevirmeye ve alerji semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olabilecek sağlığı geliştiren antioksidanlarla doludur.

Ek olarak, kolin, vücudunuzun sinir sisteminizden kaslarınıza mesajlar gönderen bir nörotransmiter olan asetilkolin yapmasına yardımcı olmak için hayati önem taşır.

Bıldırcın yumurtası bulmak daha zor ve daha pahalıdır. Boyutları nedeniyle, onları bir protein kaynağı olarak kullanmak istiyorsanız, tavuk yumurtasından daha fazlasına ihtiyacınız olacak, böylece masrafı artıracaksınız.

Bıldırcın yumurtası sağlıklıdır, ancak beslenme açısından tavuk yumurtasından çok daha üstün değildir. Bunları diyetinize eklemek size kalmıştır.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL HAZIRLANIR?

Tıpkı tavuk yumurtasında yaptığınız gibi ister yağda pişirebilir, isterseniz de haşlayabilirsiniz. Boyutları küçük olduğu için pişme süresini daha kısa tutabilirsiniz.

Atıştırmalık olarak yenebilir, salatalara eklenebilir veya kahvaltıda tüketebilirsiniz.



