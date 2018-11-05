Tavuklarından ayrı kalamayan öğrenci için okula kümes yapıldı

Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulu kazandığında tavuklarından ayrı kalmamak için gelmemeyi bile düşündüğünü söyledi.

Tavuklarından ayrı kalmayacak olmanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin Berkant Tatlı, Samsun'a gelerek okula başladı. Tatlı, teneffüslerde arkadaşlarıyla tavukları ile ilgileniyor, yem ve suyunu veriyor, bakımını yapıyor.

Tatlı'nın konuyu aktardığı ailesi, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi idarecilerine ulaşarak oğlunun tavukları olmadığı için okula gelmek istemediğini, sorunun çözümü için ne yapabileceklerini sordu.

Samsun'a gelip liseye yatılı olarak kayıt yaptıran Tatlı, ailesinin yanı sıra civcivken alıp büyüttüğü tavuklarından da uzak kalacağı için okula gitme konusunda isteksiz davrandı.

Okul idaresine kendisini tavuklarından ayırmadığı için teşekkür eden Tatlı, "Hayvanlarımın başarımdaki rolü çok büyüktü. Teneffüslerde koşarak buraya geliyorum. Onları bahçeye salıyorum, dolaştırıyorum. Tavuklarım sayesinde daha fazla arkadaşım oldu." dedi.

Okuldaki hayvan sayısını artırılacak

Öğretmen Tamer Gök de Tatlı'nın ailesinin durumu kendilerine iletince tavukları kabul ettiklerini dile getirdi.

Okuldaki diğer çocukların da kümes oluşturulmasına çok sevindiğini vurgulayan Gök, "Çocukların üretkenliklerine de faydalı oldu. Hayvanları beslerken çeşitli fikirler üretiyorlar. 'Yeni bir bahçe oluşturalım, neyi nasıl yiyoruz, nasıl elde ediyoruz, tanımak istiyoruz' dediler. Hayvanların sayısını artırmayı, buraya kaz, ördek, kedi, köpek de almayı istiyorlar. Eşeğe kadar istekler var. Hangilerini yapabileceğiz bilemiyoruz ama bahçemizi geliştireceğiz. Bir botanik bahçesi oluşturacaklar." diye konuştu.

Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler de hayvanları çok sevdiklerini belirterek, "Tavuklarla biz de ilgileniyoruz. Buraya başka hayvanları da getirip yurdumuzda arta kalan yemeklerle onlara bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA



