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Tayfun Bayındır: Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Tayfun Bayındır, Demirören'in Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardığını iddia etti.

Tayfun Bayındır: Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in TFF Başkanı ve kurullarını istifaya davet etmesinin ardından federasyon başkanı Yıldırım Demirören'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Tayfun Bayındır'dan sarı-kırmızılı kulüple ilgili flaş bir iddia geldi.

Bayındır, CNN Türk'deki programında Demirören'i istifaya davet eden Galatasaray Başkanı Cengiz'e, "Sayın Cengiz bu federasyonun istifasını istiyor ya, çok net söylüyorum istifasını istediği bu federasyon Galatasaray'ı UEFA'da ceza almaktan kurtarmıştır. Bu kadar net söylüyorum. Hadi 'hayır böyle bir şey olmadı' desin bana bakayım" iddiasında bulundu.

Bayındır, düdüklerini asmasını istediği 3 hakemin düdük çaldığı ve 2012 yılından bu yana görevde olan Yıldırım Demirören federasyonu döneminde Galatasaray'ın dört tane şampiyonluk yaşamasına dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 59 yorum
onum görevi zaten bu.türk takımlarının hakkını savunmak.sanki özel bir şey yapmış gibi yazmayın.hakemleri eğitip adalet sağlasın
Özürü kabahatinden büyük derler ya tam öyle olmuş. Deli saçması, şimdi alınan bu 4 şampiyonluk Demirörenin ve hakemlerin desteğiyle mi olmuş. Tüm şampiyonlukları bu mafyamı belirliyor. Hani tarafsızlık.
@ksahin3 o zamanlar tarafsız olduğuna inanıyorsunda şimdi mi tarafsız olduğuna inanmıyorsun
Bunu kimse yemez.....
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