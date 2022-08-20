YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı başladı

TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı başladı

20.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı başladı

TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nın Tirilye etabı başladı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda, Tirilye etabı başladı.

Moda Deniz Kulübü açıklarında dün başlayıp Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Tirilye Mahallesi'nde sona eren birinci etapta Marmara'yı en hızlı kateden tekne, 06:44:24 saatlik derecesiyle EKER 40 oldu.

Moda-Tirilye etabında IRC 0 kategorisini EKER 40, IRC I kategorisini Columbia Alize, IRC II kategorisini Coca-Cola İçecek DAS Carina, IRC III kategorisini ise NTS Danışmanlık Falcon tekneleri lider olarak tamamladı.

İstanbul ve Bursa arasında yapılarak, Marmara Denizi'ni uçtan uca kateden onlarca teknenin katıldığı yarışın ikinci günü ise Tirilye'deki koy yarışlarıyla devam ediyor.

Yarış, yarın Tirilye'den verilecek startın ardından Moda'da sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulunduBursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüEskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandıBursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
spor Bursa Mudanya trilye

Bursa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:02
Yatsı
21:29

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Neşe Eczanesi
Gemlik
İrem Eczanesi
Gemlik
Eslina Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Uğur Eczanesi
Inegol
Türker Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbo'nun meşhur ettiği şarkıcının çöp evini belediye bastı! "Ölü kedi yavruları bile..."

İbo'nun meşhur ettiği şarkıcının çöp evini belediye bastı! "Ölü kedi yavruları bile..."

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.