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Taylan Antalyalı'dan transfer açıklaması: Hayalim Avrupa oynama hayalim var

23.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Taylan Antalyalı'dan transfer açıklaması: Hayalim Avrupa oynama hayalim var

Galatasaray'da gösterdiği performansla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Taylan Antalyalı'yı, Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın takip ettiği ifade edilmişti. 26 yaşındaki oyuncu sessizliğini bozdu.

Galatasaray'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken Taylan Antalyalı çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

Özellikle de İtalyan takımlarının... Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın scout ekiplerinin, 26 yaşındaki futbolcuya takibe aldığı belirtilirken kalan haftalarda performansında bir değişiklik olmazsa bu takımların sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

"HAYALİM AVRUPA AMA ÖNCE GALATASARAY"

Takımın başarısından başka bir şey düşünmediğini belirten Taylan, "Çok çalışıp yeniden formayı kapacağım" derken, İtalyan kulüplerinin ilgisi içinse, "İstenmek güzel bir şey. Tabii ki Avrupa'da oynama hayalim var. Ancak şu an sadece Galatasaray'ın başarısına ve şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım" dedi.

BU SEZON 28 MAÇTA OYNADI

Taylan Antalyalı bu sezon 28 maçta forma giyerken bunların 27'sinde ilk 11'de forma giydi.

Orta sahada her yere yetişen ve rakiplerine adım attırmaya futbolcu ayrıca 1 gol, 2 asistlik de skor katkısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Antalyalı kesik yiyor PARAtor’dan, onun yeri Udinese.
sen de bu yorumda kızarmışsın :) beğenilmemişsin niye acaba ?

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