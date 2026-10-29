Taylan Antalyalı: "Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalayıp, seri yapmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan takım kaptanı Taylan Antalyalı, geçtiğimiz hafta 4-3 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasını ve hafta sonu deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçını değerlendirdi.

"UMARIM KOCAELİSPOR MAÇIYLA BİR ÇIKIŞ YAKALARIZ"

Yeni sezonda özellikle iç sahada arzuladıkları başlangıcı yapamadıklarını belirten Antalyalı, "Bu sene özellikle iç sahada istediğimiz gibi başlayamadık. Oyun anlamında zaman zaman iyi işler yapmış olsak da bir türlü sonuca yansıtamadık, bunun farkındayız. Trabzon maçının da bizim için ve şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, bunun farkındaydık ve konuşmuştuk aslında. Özellikle ilk yarıya iyi de başladığımızı düşünüyorum. Oyun olarak, skor olarak da istediğimizi aldık aslında ama biz 8 dakikada yediğimiz üç golü kendimize de açıklamakta zorlanıyoruz açıkçası. Tabii ki ders çıkaracağız, bunların hepsi bir tecrübe olacak bizim için. Tüm arkadaşlarım için de tecrübe olacak. Umarım bu hafta Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalarız ve bunu hem deplasmanda hem de iç sahaya yansıtıp bir seri yapmak istiyoruz" dedi.

"HAKKIMIZIN YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Takım kaptanı olarak saha içinde hakemle sürekli iletişimde olduğunu hatırlatan Taylan Antalyalı, "Tabii bazı pozisyonları yakından görebiliyorum, bazılarını uzaktan tam kestiremiyorum. Konuşuyoruz ama saha içinde bir çarpışma olduğunu, özellikle Fabinho pozisyonunda bir çarpışma olduğunu söylemişti. Ama daha sonradan izlediğimde çok net bir ikinci sarı kart olduğunu görüyoruz. Penaltı pozisyonunda da aslında o sıra oyundan çıkmıştım, kenarda da ’penaltı’ diye görmüştüm. Bilmiyorum, neye göre değerlendiriyor, ne karar verdi orada... Daha sonra izlediğimde de çok fazla pozisyonun bir açısı yoktu ve ekrana verilmemiş herhalde. Bu orada hakkımızın yendiğini düşünüyoruz tabii. Biz futbolcular olarak daha çok saha içinde kalmalıyız, performansımıza ve oyuna odaklanmayı düşünüyoruz. Çok hakem ve saha dışı etkenlerle uğraşmak istemiyoruz, hem kendim hem de takım olarak. Ama ne yazık ki özellikle kırmızı kart pozisyonu maçın seyrini değiştirebilirdi çok net bir şekilde. Bariz bir hata olduğunu düşünüyorum. Tabi hakeme konuşmaktan ziyade kendimizin de ne yaptığı, yanlışlarımızı düzeltmemiz gereken durumlar var. Onların üzerinde duracağız. Diğer konularda kulübümüz zaten gerekli açıklamayı yaptı, hocamız da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ MÜCADELEYİ GÖSTERİP İYİ SONUÇLAR ALMAYA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Yaşanan puan kaybının ardından Kocaelispor maçına odaklandıklarını ve yeni bir seri başlatmak istediklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Trabzon maçından sonra tabii kolay değildi; özellikle 1-2 günlük süreç kolay değildi. Çünkü beklentimiz ve oyunun karşılığını aldığımızı düşünmüyoruz. Tabii bu da bir hayal kırıklığı oluşturuyor ama dediğiniz gibi çok uzun bir süre yok. Cumartesi günü başka bir maç var, başka bir hedef, başka bir 3 puan. Bir an önce ona odaklanmamız lazım ki daha da toparlandığımızı düşünüyorum. Bizim için her maç zor, her maç ciddi, Kocaeli maçı da bunlardan biri. Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda çok önemli bir maça gidiyoruz. Zor bir deplasman, rakibimize de saygı duyuyoruz. Ama sahada gerekli mücadeleyi, gerekli oyunu gösterip artık iyi sonuçlar almaya başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır