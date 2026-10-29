SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Carlos Cuesta gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta için Brezilya'dan dikkat çeken bir gelişme geldi. Savunma oyuncusunun yaşadığı sakatlık ve geleceğine ilişkin belirsizlik, sarı-kırmızılı takıma geri dönüş ihtimalini güçlendirdi.

Galatasaray'da Carlos Cuesta gerçeği ortaya çıktı!
Burak Kavuncu

Vasco da Gama'da forma giyen Carlos Cuesta'nın geleceği belirsizliğe girdi. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda takımını yalnız bırakan Kolombiyalı savunmacının, satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

VASCO DA GAMA, CUESTA'NIN BONSERVİSİNİ ALMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray da Carlos Cuesta gerçeği ortaya çıktı! 1

Vasco da Gama'nın kadrosunda yer alan Carlos Cuesta'nın Brezilya'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı savunmacının takımda önemli bir rol üstlenmesine rağmen son dönemde yaşadığı sakatlık, planları etkiledi.

Brezilya ekibinin, sözleşmede yer alan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi. Bu kararın değişmemesi ve başka bir kulübün devreye girmemesi halinde Cuesta'nın ocak ayında Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

SAKATLIĞI NEDENİYLE SON 5 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray da Carlos Cuesta gerçeği ortaya çıktı! 2

Carlos Cuesta, yaşadığı sakatlık nedeniyle Vasco da Gama'nın son 5 karşılaşmasında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun sahalara ne zaman döneceği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sakatlığın ne kadar süreceğinin bilinmemesi, oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizliği artırırken Vasco da Gama'nın satın alma opsiyonuna yönelik planlarını da etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

SPARTAK MOSKOVA TRANSFERİ SAĞLIK KONTROLÜNE TAKILMIŞTI

Galatasaray da Carlos Cuesta gerçeği ortaya çıktı! 3

Cuesta'nın Brezilya'ya transfer sürecinde de önemli bir gelişme yaşanmıştı. Kolombiyalı futbolcunun Spartak Moskova'ya transferi, sağlık kontrolünü geçememesi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Rusya'daki transferin sonuçsuz kalmasının ardından Vasco da Gama devreye girerek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Brezilya ekibinin de ilk aşamada Cuesta'yı bonservisiyle transfer etmeyi düşündüğü ancak sürecin kiralama anlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

CUESTA'NIN GALATASARAY'A DÖNME İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Galatasaray da Carlos Cuesta gerçeği ortaya çıktı! 4

Vasco da Gama'nın 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Cuesta'nın geleceği yeniden Galatasaray'ın gündemine gelecek. Ocak ayında sarı-kırmızılı takıma dönmesi beklenen savunmacı için farklı bir kulüpten teklif gelip gelmeyeceği de belirleyici olacak.

Cuesta'nın sakatlıktan dönüş tarihi ve Vasco da Gama'nın nihai kararı, transfer sürecinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Başka bir talibin ortaya çıkmaması halinde Kolombiyalı oyuncunun sezonun ikinci yarısında Galatasaray kadrosuna katılması gündeme gelebilir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taylan Antalyalı: "Kocaelispor maçıyla bir seri yapmak istiyoruz"Taylan Antalyalı: "Kocaelispor maçıyla bir seri yapmak istiyoruz"
Fuat Çapa: "Samsunspor gerekirse devre arasında yeni bir takım kurar"Fuat Çapa: "Samsunspor gerekirse devre arasında yeni bir takım kurar"
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Carlos Cuesta Vasco da Gama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Cumhur İttifakı ortağından en düşük emekli maaşı için rakam

Hem yeri değişti hem maaşı düştü: Yargıtay'dan karar çıktı

Hem yeri değişti hem maaşı düştü: Yargıtay'dan karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.