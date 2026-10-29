Galatasaray'da Carlos Cuesta gerçeği ortaya çıktı!

Vasco da Gama'da forma giyen Carlos Cuesta'nın geleceği belirsizliğe girdi. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda takımını yalnız bırakan Kolombiyalı savunmacının, satın alma opsiyonunun kullanılmaması halinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

VASCO DA GAMA, CUESTA'NIN BONSERVİSİNİ ALMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Vasco da Gama'nın kadrosunda yer alan Carlos Cuesta'nın Brezilya'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı savunmacının takımda önemli bir rol üstlenmesine rağmen son dönemde yaşadığı sakatlık, planları etkiledi.

Brezilya ekibinin, sözleşmede yer alan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi. Bu kararın değişmemesi ve başka bir kulübün devreye girmemesi halinde Cuesta'nın ocak ayında Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

SAKATLIĞI NEDENİYLE SON 5 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Carlos Cuesta, yaşadığı sakatlık nedeniyle Vasco da Gama'nın son 5 karşılaşmasında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun sahalara ne zaman döneceği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sakatlığın ne kadar süreceğinin bilinmemesi, oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizliği artırırken Vasco da Gama'nın satın alma opsiyonuna yönelik planlarını da etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

SPARTAK MOSKOVA TRANSFERİ SAĞLIK KONTROLÜNE TAKILMIŞTI

Cuesta'nın Brezilya'ya transfer sürecinde de önemli bir gelişme yaşanmıştı. Kolombiyalı futbolcunun Spartak Moskova'ya transferi, sağlık kontrolünü geçememesi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Rusya'daki transferin sonuçsuz kalmasının ardından Vasco da Gama devreye girerek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Brezilya ekibinin de ilk aşamada Cuesta'yı bonservisiyle transfer etmeyi düşündüğü ancak sürecin kiralama anlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi.

CUESTA'NIN GALATASARAY'A DÖNME İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Vasco da Gama'nın 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Cuesta'nın geleceği yeniden Galatasaray'ın gündemine gelecek. Ocak ayında sarı-kırmızılı takıma dönmesi beklenen savunmacı için farklı bir kulüpten teklif gelip gelmeyeceği de belirleyici olacak.

Cuesta'nın sakatlıktan dönüş tarihi ve Vasco da Gama'nın nihai kararı, transfer sürecinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Başka bir talibin ortaya çıkmaması halinde Kolombiyalı oyuncunun sezonun ikinci yarısında Galatasaray kadrosuna katılması gündeme gelebilir.