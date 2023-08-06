Taylor Swift turnesinde çalışan kamyon şoförlerine verdiği ikramiyeyle gündemde

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift turnesiyle ve sahne performansıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı son olarak çalışanlarına yaptığı jestle konuşuluyor.

Colorado merkezli Shomotion firması turnenin ulaşımını üstlenirken şirketin kurucusu ve CEO'su Michael Scherkenbach CNN'e yaptığı açıklamada, Swift'in her bir kamyon şoförüne 100 bin dolarlık bir çek vererek turun kamyon personelini şaşırttığını söyledi.

Scherkenbach çalışanlarından kaçının altı haneli ikramiye aldığını açıklamaktan kaçınırken toplamda kamyon taşımacılığı ekiplerinin yaklaşık 50 üyesi olduğunu ifade etti.

100 bin doların bir ev için peşinat veya bir üniversite eğitimi için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Scherkenbach, çalışanların iş yükünü de vurguladı:



'Bu adamlar ve kadınlar yollarda yaşıyorlar. Gündüzleri uyuyor ve bütün gece çalışıyorlar. Bu yorucu bir görev. Ailelerinden, küçük çocuklarından haftalarca ayrılıyorlar. Taylor'ın turnesi için 24 hafta boyunca evlerinden uzak kaldılar.'

DİĞER ÇALIŞANLARA DA İKRAMİYE

Scherkenbach, kendi personelinin yanı sıra, catering, video, ses ve ışıklandırma çalışanları da dahil olmak üzere diğer turne ekibi üyelerinin de ikramiye aldığını söyledi. Swift'in dağıttığı toplam ikramiyenin ise 55 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

