Zuhal Topal'dan tatil pozları! Fit hali dikkat çekti

Yemekteyiz yarışması ile adını duyuran oyuncu ve sunucu Zuhal Topal tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile uzun süredir tatilde.

Kıbrıs'ta olan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. 46 yaşındaki Zuhal Topal bikinili halleriyle ve fit görünümüyle beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan 46 yaşındaki Topal'a "Ne güzelsiniz", "Ekranlara dönün", "Çok fitsiniz" yorumları yapıldı.

"Yoğun iş temponuz içinde nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz?' sorusuna ise Topal daha önce şu yanıtı vermişti:



"Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor."

