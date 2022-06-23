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TAYSAD "Elektrikli Araçlar Günü" etkinliğinde Bursa'da üyeleriyle bir araya geldi

23.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAYSAD "Elektrikli Araçlar Günü" etkinliğinde Bursa'da üyeleriyle bir araya geldi

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından elektrifikasyon alanındaki dönüşümün etkilerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen "TAYSAD Elektrikli Araçlar Günü" etkinliğinin üçüncüsü, Bursa'da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Müdürlüğü otoparkında çeşitli marka ve modellerdeki elektrikli araçlar sergilendi.

Araçları inceleyen TAYSAD üyeleri, daha sonra NOSAB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda TAYSAD Başkanı Albert Saydam'ın ev sahipliğinde elektrikli araçların geleceği konusunda toplantıya katıldı. Etkinliğin sonunda ise katılımcılar tarafından elektrikli araçların test sürüşü yapıldı.

Saydam, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Kocaeli ve Manisa'da düzenledikleri "Elektrikli Araçlar Günü"nün üçüncüsünü Bursa'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yoğun bir katılım olduğunu aktaran Saydam, "Bu etkinlikteki amacımız tedarik sanayimizi, üyelerimizi elektrikli araçlarla bir araya getirerek bu araçların özelliklerini konuşmak, elektrikli araçtaki dönüşümü onlarla paylaşmak, farkındalığın ötesinde bu dönüşümün parçası olmalarını temin etmek." dedi.

Saydam, elektrikli otomobillerin, otomotivin gündemindeki en önemli madde olduğuna dikkati çekti.

Elektrikli araçlara dönüşümde son 3-4 yılda gerek araç gerekse tedarik sanayi olarak Türkiye'nin önemli bir atılım yaptığını, bunun sonuçlarını yavaş yavaş ihracatta da görmeye başladıklarını anlatan Saydam, şöyle konuştu:

"Elektrikli araçlar konusunda neler yapılabileceği konusunda bilgi paylaşımında bulunmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Üyelerimizin neler yapabileceklerini görmelerini ve tartışmalarını istiyoruz. Sadece bireysel fikirler değil, bir araya gelerek dernek olarak neler yapabileceğimizi paylaşmalarını bekliyoruz. Çünkü içten yanmalı araçlarda 20 bin parça varken elektrikli araçta bu rakam 2 bine düşüyor. Ciddi anlamda bir tehdit söz konusu. Bu tehditten ancak yeni adımlar atarak başarıyla çıkmamız mümkün olacaktır."

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