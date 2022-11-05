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Tayt tartışmalarına Hülya Avşar da katıldı! "Çıplak gezebilir"

05.11.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, Nükhet Duru'nun, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık." sözlerine, "İsteyen istediğini giyebilir." şeklinde karşılık verdi.

Tayt tartışmalarına Hülya Avşar da katıldı! "Çıplak gezebilir"

Spor ve tenise tutkunluğuyla bilinen ünlü oyuncu Hülya Avşar, her söylemiyle gündem oluyor.

Güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Avşar kızı, cesur pozlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Avşar, 2.8 milyon hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Birçok tartışmada adı geçen Hülya Avşar, bu kez de uzun süredir gündem olan tayt tartışmalarına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defilede hemcinslerini kızdıran bir tartışmayı başlatan Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız." ifadelerini kullanmıştı.

NOKTAYI KOYDU

Cesur sahne kıyafetleriyle konuşulan Avşar kızı, tartışmalara katılarak noktayı koydu. Avşar, "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler." dedi.

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