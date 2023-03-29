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Taze anne Hazal Kaya setlere geri döndü

29.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlendi. Fikret Ali adında bir çocukları olan ünlü çift, geçen aylarda ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldılar. İkinci kez anne olan Hazal Kaya, iş hayatına geri döndüğünü duyurdu.

Taze anne Hazal Kaya setlere geri döndü

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlendi.

Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Ünlü çift geçen aylarda ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı ve kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldılar.

Taze anne Hazal Kaya setlere geri döndüğünü kızı ile yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaya kızı ile fotoğrafına; "İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notunu düştü.

hazal kaya

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