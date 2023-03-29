Taze anne Hazal Kaya setlere geri döndü

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlendi.

Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Ünlü çift geçen aylarda ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı ve kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldılar.

Taze anne Hazal Kaya setlere geri döndüğünü kızı ile yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaya kızı ile fotoğrafına; "İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam" notunu düştü.





