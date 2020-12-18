Taze simitleri "gönül gözüyle" müşterilerine ulaştırıyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da doğuştan görme engelli simitçi 56 yaşındaki Haşim Yıldız, tüm zorluklara rağmen gün boyu şehrin cadde ve sokaklarını simit arabasıyla gezerek satış yapıyor.

Hava aydınlanmadan evinden çıkan ve iki dolmuş değiştirerek kent merkezine ulaşan Yıldız, fırından simitlerini aldıktan sonra arabasına yerleştirerek satışa başlıyor.

Beyaz bastonuyla yolları, kaldırımları, park halindeki arabaları ve önüne çıkan her türlü engeli yoklayarak yolunu bulan Yıldız, şehrin ve trafiğin karmaşasından çekinmeden günün sonuna kadar simitlerini satıyor.

Aşması güç engellerle karşılaştığında veya yoğun trafiğin aktığı yollarda ise Yıldız'a, müşterileri ya da onu fark eden iyiliksever insanlar yardım ediyor.

Yaklaşık 40 yıldır çalışma hayatının içinde yer alan, yuva kuran ve üç çocuğunu yetiştirerek evlendiren Yıldız, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

İşportacılıktan, bulaşıkçılığa, poşet satıcılığından, çalgıcılığa kadar adeta yapmadığı iş kalmayan Yıldız, emekli maaşı olmasına rağmen son iki yıldır da simitçilik yapıyor.