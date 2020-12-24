TBB 3. Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeler, kamu kurumları ve bakanlıkların ilgili birimlerinde çalışan yönetici ve personelin katılımıyla çevrim içi olarak "Projeler ve Dış İlişkiler Kongresi" düzenlendi.

TBB'nin açıklamasına göre, kongrede, dünya çapında hibe fonlar, kardeş şehir ve yerel diplomasi uygulamaları konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, AB mali yardımlarından bahsetti.

Kongrenin, AB sürecinde yapılan çalışmaları destekleyen ve anlamlı sonuçlar alınmasına vesile olan özel bir girişim olduğunu aktaran Atik, Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA), IPA II-III, Birlik Programları Erasmus, Ufuk Avrupa gibi programlar hakkında bilgi verdi.

Atik, gelecek dönemde açılacak hibe programları ve 2021-2027 döneminde belediyelerin katılım sağlayabileceği yeni programlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"AB Başkanlığı olarak sürecin yerelde sahiplenildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm yerel yönetimlere kendi içerisinde sadece AB kaynaklarından yararlanmak amaçlı olmasa da kalıcı personel desteği açısından sürekliliği sağlanabilen bir proje birimi kurmalarını tavsiye ediyoruz. Başkanlık olarak ihtiyaç halinde uygulama konusundaki tüm bilgi ve becerilerimizi bu sürece memnuniyetle dahil ederiz."