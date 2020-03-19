TBB Başkanı Feyzioğlu, yasal süre ve icraların durdurulmasını talep etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasal süreler ve icra takiplerinin durdurulması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada Feyzioğlu'nun, "Pandemi Kabul Edilen Covid 19 Salgın Tehlikesi Nedeniyle Yasal Sürelerin ve İcra Takiplerinin Mücbir Sebep Kapsamında Durdurulması Talebi hakkında" Adalet Bakanlığına resmi yazı yazdığı belirtildi.

Yazıda, Feyzioğlu'nun vatandaşların ve avukatların mağduriyet yaşamaması, hak kayıplarının önlenmesi için koronavirüs tehlikesi sona erene kadar adli ve idari yargıdaki tüm yasal süreler ile icra takiplerinin durdurulması yönünde ivedilikle harekete geçilmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Feyzioğlu'nun yazısında şu hususlara yer verildi:

"13 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu duyurusunda da 'Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi' tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına önerilmiştir."