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TBB, elektrik fiyatlarına ilişkin yürütmenin durdurulması için dava açtı

11.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBB, elektrik fiyatlarına ilişkin yürütmenin durdurulması için dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtı.

TBB'den yapılan açıklamada, elektriğin ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmet olduğu belirtilerek, Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1. maddesi kapsamında elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerektiği ifade edildi.

Birlik tarafından Danıştaya dava açıldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasaya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır."

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