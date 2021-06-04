TBB Yönetim Kurulu: "Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulundan, kimi kez açıktan, kimi kez örtülü biçimde Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yönelik saldırıların şiddetle kınandığı bildirildi.

TBB Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderine ve kuruluş değerlerine yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

19 Mayıs 1919'un Milli Mücadele'nin ilk adımının, 23 Nisan 1920'nin milli iradenin temsil organının, 29 Ekim 1923'ün de yeni rejimin simgesel başlangıç tarihleri olduğu belirtilen açıklamada, emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı verilirken bir yandan da Ankara merkezli yeni bir devletin kurulduğuna işaret edildi.

İstanbul'un, tarihsel ömrünü tamamlamış hilafet ve saltanat merkezi olarak geçmişi, Ankara'nın ise millet egemenliğinin ve milli iradenin merkezi olarak geleceği temsil ettiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve temel tercihleri bugün için de geçerliliğini sürdürmektedir. Osmanlı'nın çöküş ve dağılışından ders alan kurucu önderler, saltanat ve hilafetin tarihsel ömrünü tamamlamış, günümüzde karşılığı olmayan kavramlar olduğunun bilincindeydiler."