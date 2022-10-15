YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TBB'den Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına destek ziyareti

TBB'den Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına destek ziyareti

15.10.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBB'den Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına destek ziyareti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine destek ziyaretinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Sağkan ve beraberindekiler, kazada hayatını kaybeden ailelerin yanında olmak ve hukuki süreci Bartın Barosu ile takip etmek amacıyla Amasra'ya gitti.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağına giden Sağkan, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve arama kurtarma çalışmalarına katılan görevlilerle görüştü.

Burada açıklama yapan Sağkan, işletmenin yürüttüğü faaliyetlerde gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığını, ihmallerin bulunup bulunmadığını araştıracak makamın Cumhuriyet Başsavcılıkları olduğunu belirtti.

TBB'nin varlık sebebinin Avukatlık Kanunu'ndan aldığı yetkiyle yürütülen soruşturmanın sonucunda kamuoyu vicdanını tatmin edecek bir sonucun ortaya çıkarılması için etkin bir rol üstlenmek olduğunu açıklayan Sağkan, "Bu sonucun bağımsız bir yargı sistemi içinde değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılması aslında yargı sisteminin tüm milletimize olan borcudur. Bu borcun yerine getirilmesinde ise savunma makamı olarak biz üzerimize düşen bütün görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da hayatını kaybeden 3 madencinin evine taziye ziyaretinde bulunduİçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da hayatını kaybeden 3 madencinin evine taziye ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşımCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Bartın Türkiye Barolar Birliği

Ankara Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:35
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.