TBF Başkanı Eyüp Gözgeç'in vefat eden annesi Adalet Gözgeç son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Eyüp Gözgeç'in vefat eden annesi Adalet Gözgeç, Erzurum'da toprağa verildi.

Adalet Gözgeç'in (97) cenazesi kent merkezindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi. Eyüp Gözgeç ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Adalet Gözgeç'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, federasyon yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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