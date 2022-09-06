TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu utanç, FIBA'nın utancıdır!"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takımımızın Belçika'yı 78-63 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu, Gürcistan maçında yaşananlarla alakalı FIBA'yı eleştirdi.

İŞTE HİDAYET TÜRKOĞLU'NUN SÖZLERİ;

"FIBA'NIN UTANCIDIR"

"Olanlar kabul edilemez. Bu utanç, FIBA'nın utancıdır. Hukuki anlamda mücadele edeceğiz. Ancak FIBA'nın ortada büyük bir ayıbı var. CAS'a gideceğiz. Uluslararası alanda hakkımızı arayacağız. 22 saniye bu kadar kolay harcanamaz. Bunu dünya da kabul etmedi."

"22 SANİYE, BİR MAÇI ETKİLER"

"Yaşananlar acı verici ve üzücü. Yabancı arkadaşlarımla az önce karşılaştım, herkes kararlara şaşkın. FIBA her geçen gün çöküş yaşıyor. Olanları ben değil, bütün dünya şaşkınlıkla izledi. FIBA'nın hataları artık kabul edilemez. 22 saniye bir maçı etkiler."

