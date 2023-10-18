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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın Milli Takım'da oynamak istemediğini açıkladı!

18.10.2023 16:08 | Son Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de forma giyen Cedi Osman'ın Milli Takım'da oynamak istemediğini açıkladı.

Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Basketbol Takımı'nda oynamak istemediğini söyledi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

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"Cedi Osman yazın bizimle görüştü" diyen Türkoğlu, "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." ifadelerini kullandı.

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