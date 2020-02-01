TBF, Shane Larkin'in milli takım sürecinin başladığını açıkladı

TBF'den yapılan açıklamada, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda işlemler başlatılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin, A Erkek Milli Takımı'mızın formasını giyebilme hakkını elde edecektir" denildi.

Federasyon, açıklamasında Larkin'in kendisine ait Instagram hesabından milli takım ile ilgili görüşlerine de yer verdi.

(AA)

