YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti

11.07.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ziyaret etti

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen Şentop'u, Valiliğin önünde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri karşıladı.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Vali Canalp'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da ziyarette yer aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Şentop, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'na geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"
PARTNERSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtıSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtı
Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdıBaşpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop

Edirne Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:21
Öğle
13:04
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:58

Edirne Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Pazar

Dinçer Eczanesi
Merkez
Meriç Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.