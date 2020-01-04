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  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

"(Kasım Süleymani'nin öldürülmesi) Egemenlik hakkına sahip bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından üçüncü bir ülke içinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo bu" - "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Egemenlik hakkına sahip bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından üçüncü bir ülke içinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo bu." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ ziyareti kapsamında Süleymanpaşa Belediyesince başlatılan "Sahil Liman Projesi"nin çalışmalarının yapıldığı sahildeki dolgu alanında incelemelerde bulundu.

Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Şentop'u, Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve daire başkanları karşıladı.

Belediye anı defterini imzalayan Şentop, Albayrak ile bir süre görüştü.

Belediye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şentop, Tekirdağ'a hizmetleri için Albayrak'a teşekkür etti.

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Şentop, şöyle devam etti:

"Bugün birçok köşe yazarında da vardı. Bizim doğduğumuz günden itibaren her gün Orta Doğu'da sular ısınıyor. Birbirini takip eden çok önemli gündem maddeleri var. Bir huzur, bir barış, yarım asırdır bizim tanık olduğumuz süre içinde Orta Doğu'ya gelmedi. Bizzat Orta Doğu'da yaşayan halklar, devletler bu konuda öncülük etmeli. Dünyanın farklı yerlerinden buraya gelip petrol için bilhassa, yer altı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerin de bölgeye, ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarına saygı göstermesi lazım."

- "Uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo"

Şentop, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine değinerek, şunları kaydetti:

"İran'ın resmi bir görevlisi Kasım Süleymani, ABD tarafından düzenlenen suikastle öldürülmüştür. Orta Doğu'daki gelişmeler başta Kasım Süleymani'nin oradaki faaliyetleri, yapmış olduğu işlerle ilgili farklı yorumlar var. Bilhassa Suriye'de, Irak'ta yaşayan, mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren, bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünnilerle ilgili yapılan katliamlar konusunda tepki gösteren çevreler vardı, bu işin bir boyutu. Başka bir boyutu da şu anda egemenlik hakkına sahip, bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından üçüncü bir ülke içinde öldürülmesi meselesidir.

Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo bu."

Şentop, bu durumun Orta Doğu'da başta Irak olmak üzere gelişmelere olumlu katkı vereceğini düşünmediğini söyledi.

Bu gelişmenin daha büyük gerginliklere, belki daha büyük çatışmalara sebebiyet verebileceğinin altını çizen TBMM Başkanı Şentop, "Başta bölge devletleri olmak üzere, halklar olmak üzere, bölgeye dışarıdan gelen askeri güçler de dahil olmak üzere herkesin barışı hedefleyen, gerginlikleri azaltacak, kısa bir zaman içinde Orta Doğu'yu bir barış iklimine kavuşturacak bir anlayış içinde hareket etmesi lazım. Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Ocak Cumartesi

İmsak
06:56
Sabah
08:28
Öğle
13:19
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:27

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

İnan Eczanesi
Kapakli
Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Semra Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
İlke Eczanesi
Corlu
Yazıcıoğlu Eczanesi
Malkara
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