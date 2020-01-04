TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da konuştu:

"Bugün birçok köşe yazarında da vardı. Bizim doğduğumuz günden itibaren her gün Orta Doğu'da sular ısınıyor. Birbirini takip eden çok önemli gündem maddeleri var. Bir huzur, bir barış, yarım asırdır bizim tanık olduğumuz süre içinde Orta Doğu'ya gelmedi. Bizzat Orta Doğu'da yaşayan halklar, devletler bu konuda öncülük etmeli. Dünyanın farklı yerlerinden buraya gelip petrol için bilhassa, yer altı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerin de bölgeye, ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarına saygı göstermesi lazım."

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Egemenlik hakkına sahip bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından üçüncü bir ülke içinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo bu." dedi.

- "Uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo"

Şentop, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine değinerek, şunları kaydetti:

"İran'ın resmi bir görevlisi Kasım Süleymani, ABD tarafından düzenlenen suikastle öldürülmüştür. Orta Doğu'daki gelişmeler başta Kasım Süleymani'nin oradaki faaliyetleri, yapmış olduğu işlerle ilgili farklı yorumlar var. Bilhassa Suriye'de, Irak'ta yaşayan, mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren, bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünnilerle ilgili yapılan katliamlar konusunda tepki gösteren çevreler vardı, bu işin bir boyutu. Başka bir boyutu da şu anda egemenlik hakkına sahip, bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından üçüncü bir ülke içinde öldürülmesi meselesidir.

Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo bu."