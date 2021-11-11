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TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

11.11.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Şentop, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Valiliğe geçti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Vali Karaloğlu ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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